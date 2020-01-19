Катастрофа самолета МАУ: секретарь СНБО пообещал продолжать работу в наказание виновных

Данилов пообещал продолжать работу. Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов пообещал продолжать работу до полного выяснения обстоятельств аварии самолета МАУ в Иране.

Работа не остановится до наказания виновных, написал он в Facebook.

"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинский, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю", - написал Данилов.

Граждане имеют возможность достойно попрощаться с ними на родной земле, сказал Данилов.

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"Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим", - отметил секретарь СНБО.

8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети. Позже Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.