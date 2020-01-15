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среда, 15 января 2020 11:38

Катастрофа самолета МАУ: правительство готовит компенсацию семьям погибших

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Катастрофа самолета МАУ: правительство готовит компенсацию семьям погибших
В катастрофе самолета в Иране погибли 11 украинцев

Кабинет министров выделит по 200 тыс. грн семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня примем решение о выплате компенсации семьям погибших во время катастрофы в Иране - 200 тысяч каждой семье. Рассчитываем, что в течение недели они будут выплачены", - сказал глава правительства.

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8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Позже Иран признался, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.

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Дата
15
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