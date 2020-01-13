Катастрофа самолета МАУ: главы МИД пяти стран проведут встречу

В авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 погибли 11 граждан Украины, 87 граждан Ирана, 63 граждан Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и столько же граждан Великобритании. ФОТО: priboi.news

Министры иностранных дел 5-и стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, на этой неделе проведут встречу. Состоится она в Лондоне.

Заявил об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает международный телеканал CNN.

"Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, пребывающих в трауре. Мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно и совместно, обсудим шаги, которые были сделаны для привлечения виновных к ответственности , и то, как мы можем помочь пострадавшим семьям", — рассказал он.

Министры каких именно стран будут участвовать во встрече, Пристайко не уточнил.

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Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу в Иране по 3-м статьям Уголовного кодекса. Уголовное производство переквалифицировали на основании данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, и с учетом признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.