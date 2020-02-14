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пятница, 14 февраля 2020 17:17

Катастрофа самолета МАУ: 5 стран передали Ирану требование

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Автор: Reuters
  В сбитом самолете было 176 человек - все погибли
В сбитом самолете было 176 человек - все погибли

Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция требуют от Ирана передать Франции черные ящики сбитого над Тегераном самолета МАУ.

Соответствующее требование на полях Мюнхенской конференции по безопасности передали главе МИД Ирана Мохаммаду Джавади Зарифу, сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Он отметил, что Франция имеет технические средства, необходимые для анализа данных из черных ящиков.

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8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет Международных авиалиний Украины, который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети.

Через несколько дней Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой. Позже стало известно, что ВВС Ирана выпустили 2 ракеты по украинскому Boeing.

18 января Хасан Резайефар заявлял, что черные ящики с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину. Позднее он заявил, что Иран не будет передавать самописцы за границу.

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