Катастрофа самолета МАУ: 5 стран передали Ирану требование

Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция требуют от Ирана передать Франции черные ящики сбитого над Тегераном самолета МАУ.

Соответствующее требование на полях Мюнхенской конференции по безопасности передали главе МИД Ирана Мохаммаду Джавади Зарифу, сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Он отметил, что Франция имеет технические средства, необходимые для анализа данных из черных ящиков.

Today, I met with my counterpart, Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.



