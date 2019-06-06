Катастрофа ИЛ-76: Апелляционный суд признал вину России. Фото: УНИАН

Запорожский апелляционный суд удовлетворил апелляцию вдовы погибшего офицера Александра Белого Татьяны Чимирковой по решению Мелитопольского горрайонного суда о непризнании вины Российской Федерации в катастрофе самолета Ил-76.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Решение Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области от 16 апреля 2019 года отменено, заявление Чимиркованой удовлетворено и установлен юридический факт гибели Белова Александра Ивановича, 31.05.1976 г.н. при исполнении обязанности военной службы 14 июня 2014 года в городе Луганск, Луганской области Украины, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

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В апелляционной жалобе и в судебном заседании Чимиркова ссылалась на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Вдова военного отметила, что суд первой инстанции не учел, что юридический факт, который она просит установить, имеет индивидуальный характер, касается исключительно гибели ее мужа в результате агрессии Российской Федерации против Украины, а не непосредственно факт такой агрессии, и от установления указанного факта зависит возникновение, изменение и прекращение его прав, как заявителя.

Постановление суда вступает в законную силу со дня его принятия, однако может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения.

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