Каська назначили первым заместителем генпрокурора

Рябошапко назначил своего заместителя. Фото: УП

Виталия Каська назначили первым заместителем генерального прокурора.

"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем Генерального прокурора", - сообщает ГПУ.

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В 2014 году Касько был назначен заместителем генерального прокурора Украины. Тогда ведомством руководил Олег Махницкий. Он оставался в должности после назначения главой ГПУ Виталия Яремы, а впоследствии Виктора Шокина.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле". Рябошапка пообещал модернизировать Генпрокуратуру и интенсивно бороться с коррупцией.