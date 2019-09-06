Каська назначили первым заместителем генпрокурора

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 414
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1044
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
4 Просмотров: 2277
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1215
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 729
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1269
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1881
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6435
Фото
Все фото
3
8
3
23
9
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
Поля и коровники: показали, где содержат Дронова
Поля и коровники: показали, где содержат Дронова
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Энергосберегающий и инклюзивный - построили самый большой детский сад времен независимости
Энергосберегающий и инклюзивный - построили самый большой детский сад времен независимости
Видео
Все видео
Как живет человек, который не спал более 30 лет
Как живет человек, который не спал более 30 лет
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1215
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29385
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6714
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 144
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
пятница, 06 сентября 2019 19:38

Каська назначили первым заместителем генпрокурора

  Комментировать
Каська назначили первым заместителем генпрокурора
Рябошапко назначил своего заместителя. Фото: УП

Виталия Каська назначили первым заместителем генерального прокурора.

"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем Генерального прокурора", - сообщает ГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление

В 2014 году Касько был назначен заместителем генерального прокурора Украины. Тогда ведомством руководил Олег Махницкий. Он оставался в должности после назначения главой ГПУ Виталия Яремы, а впоследствии Виктора Шокина.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле". Рябошапка пообещал модернизировать Генпрокуратуру и интенсивно бороться с коррупцией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каська назначили первым заместителем генпрокурора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Российский пилот попросил политического убежища в США

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 72857
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 37577
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 36487
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 26912
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 24548
Общество
Как бы не хотел этого Кремль, но люди Донбасса идентифицируют себя украинцами
Как бы не хотел этого Кремль, но люди Донбасса идентифицируют себя украинцами
 Просмотров: 180
"В городе, конечно, начались пророссийские митинги. Им никто не мешал" - Зиненко
"В городе, конечно, начались пророссийские митинги. Им никто не мешал" - Зиненко
 Просмотров: 1143
8 областей остались без прокуроров
8 областей остались без прокуроров 2 Просмотров: 198
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
3
 Просмотров: 999
Освобождение Цемаха: журналист сообщил о настроениях Нидерландов
Освобождение Цемаха: журналист сообщил о настроениях Нидерландов 1 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
9
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
5
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
2
Украинцев предупредили о массовых проверках
Голосов: 44440
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua