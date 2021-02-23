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вторник, 23 февраля 2021 22:40

Картой можно рассчитаться даже на рынке – украинка о жизни в Нидерландах
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Украинка Юлия, которая после Словакии с семьей живет в Нидерландах, рассказала о том, что ее удивляет в этой стране.

"В каждой шестой семье есть Тесла это моя собственная статистика, мои наблюдения в пределах нашего городка, где мы с детьми гуляем. Электрические автомобили или гибриды других производителей есть у каждой третьей семьи. Семей без велосипедов не существует. Иногда удивляюсь как местные в дождь и морось ездят на велосипедах. Даже если до магазина недалеко то выбирают велосипед" - говорит Юлия.

Солнечные батереи почти на каждой крыше частного дома.

"Здесь следят за энергоэффективностью дома. Их делят по категориям и наличие солнечных батарей делает дом дороже. Хотя солнечных дней здесь очень мало и такие батареи на крыше выглядят, как оптимизм", - продолжает украинка.

Страна удобна для людей с ограниченными возможностями.

"Меня приятно шокируют и удивляют условия и отношение к людям с ограниченными возможностями и пожилого возраста. Такого я не видела ни в одной стране. Организации, где собираются пожилые люди каждые 100 метров, там они просто пьют кофе, занимаются йогой или играют в покер. Удивляет и открытость и коллективность нидерландцев. Заборов нет вообще. Почтальон бросает письмо вам прямо в дом через специальную щелочку в дверях", - добавляет Юлия.

Автоматизация и прогрессивность в одной плоскости с абсурдом.

"С одной стороны - везде самообслуживание для удобства человека. Магазины, заправки, и др сервисы работают без продавцов. Безналичный расчет даже на овощном рынке. С другой - во многих местах также в автобусах, вообще не принимают наличные. Картой Visa или Master Card тоже не везде сможете рассчитаться. Здесь предпочитают только своим локальным Maestro с чипом и American Express. Получается, что туристу надо иметь наготове наличные, которые не везде возьмут", - добавляет украинка.

Нидерланды разбивают стереотипы. Водитель автобуса женщина в хиджабе, воспитатель в школе молодой чернокожий парень. На кассе в магазине девочка с синдромом Дауна.

В Финляндии очень популярным является подогрев автомобилей. Когда на улице -24 градуса, то утром завести машину довольно сложно, поэтому здесь везде вместо гаражей ставят стоянки с розетками. Это помогает включить нагрев в указанное время. Об этом в блоге в Инстаграм рассказывает Юлия Бондарчук.

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23
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