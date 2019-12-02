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понедельник, 02 декабря 2019 14:59

Карпаты засыпало снегом

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Карпаты засыпало снегом
В Карпатах выпало 20 см снега. Фото: Facebook.

Карпаты засыпало снегом.

"По состоянию на 10:07 02.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -10 °С, ветер юго-западный 12 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 70 м", - говорится в сообщении на странице "Черногорского горного поисково-спасательного посту" в Facebook.

Высота снежного покрова составляет не более 20-30 см, в то время иногда наблюдаются передувы глубиной до 50 см.

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Начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович рассказал, что в горных районах Ивано-Франковской области снежный покров достигает 16 см, передает "Укринформ".

"Высота снежного покрова на метеостанции Пожижевская достигает 16 см", - сказал он.

А на трассе "Киев-Чоп" из-за снегопада образовалась большая пробка.

Среднемесячная температура ноябре 2019-го в Киеве составила 4,6 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 2,5 градусов, передает Центральная геофизическая обсерватория.

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02
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