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пятница, 21 мая 2021 13:31

Карпаты в мае замело снегом: аномальное фото

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21 мая погода в Карпатах все еще зимняя. На горе Поп Иван Черногорский до сих пор снег и морозная температура.

Столбики термометров показывают -1°С, сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Видимость ограничена до 50 м.

"По состоянию на утро в горах облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный, 5-6 м/с", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112
 

Снег на высокогорье начал выпадать еще 18 мая.

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Дата
21
мая

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