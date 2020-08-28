Карантин: В красную зону перешел еще один город Тернопольщины

Чертков попал в красную зону.

Город Чертков Тернопольской области с 31 августа переходит на жесткие карантинные мероприятия. Его перенесли в красную зону эпидемиологической опасности.

"Вынуждены вернуться к жестким карантинным мероприятиям на территории нашего города. Буду откровенным, такая ситуация возникла вследствие нашей общей безответственности. За весь период пандемии в нашем районе заболело 485 человек. Из них в Черткове - 293, в том числе 17 детей, трое умерли . А за последнюю неделю в районе заболело еще 134 человека и это количество постоянно растет", - сказал мэр Черткова Владимир Шматько в своем видеообращении.

По его словам, в инфекционном отделении местной больницы есть 34 кровати. Там поместили уже 40 человек. Им круглосуточно оказывают помощь врачи и медицинские сестры. Также круглосуточно действуют 4 аппарата ИВЛ, есть 40 баллонов кислорода, которые тоже используются круглосуточно.

"В инфекционное отделение перевели одно из отделений больницы в поселке Заводское. Там лечится еще 20 больных. По словам семейных врачей, по меньшей мере 139 человек лечатся от пневмонии в домашних условиях", - добавил мэр Черткова.

Он также сообщил, что учебный год в этом году с 1 сентября перенесли на 15 сентября. Общественный транспорт с 31 августа переводят на спецрежим.

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Будет действовать запрет на работу ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, рынка.

На Тернопольщине среди ряда населенных пунктов к "красной зоне" отнесены города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области.

В "оранжевую зону" отнесли город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы.

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2438 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 114 497-ми.