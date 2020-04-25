Карантин: предприниматели взяли штурмом рынки города

В Каменском заработал рынок. Фото: Галина Залога

В г. Каменском на Днепропетровщине 25 апреля предприниматели силой открыли ворота рынков и начали работу.

"Сегодня предприниматели не выдержали и штурмом ворот рынков Центрального и Димитровского в г. Каменское реализовали свое право на труд. Обращаемся ко всем ветвям власти - опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи!" - написала в Facebook предприниматель Галина Залога.

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Она опубликовала видео. Из него видно, что очередей на рынках нет, предприниматели торгуют в перчатках, масках и используют дезинфекторы.

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