Карантин на Тернопольщине: в Черткове закрыли детсады

Полиция настояла на закрытии садов в Черткове. Фото: REUTERS Фото: REUTERS

В Черткове на Тернопольщине закрыли детские сады.

"В понедельник, 7 сентября, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила работу дошкольных учебных заведений на территории Чертковской объединенной общины (до десяти детей в группе). Впрочем, 8 сентября, в Чертковский городской совет поступило письмо от районного отдела полиции с требованием закрыть садики. Более того, правоохранители предупредили всех руководителей детских садов Чертковской общины об административной ответственности в случае невыполнения их требования", сообщылы в городском совете.

Начальник Чертковского районного отдела полиции Анатолий Мельник отметил, что если бы сады продолжили работу в период действия "красной зоны" карантина и кто-то из детей заболел бы на коронавирус, то на руководителя ДОУ ждала бы уголовная ответственность.

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Поэтому 9 сентября состоялось еще одно внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС при Чертковском городском совете, где приняли решение снова закрыть детские сады на время действия "красной зоны" "на территории общины, то есть пока - до 21 сентября.

По состоянию на 9 сентября на Тернопольщине зафиксировано 244 новых случая коронавируса в сутки. Всего с начала пандемии заразились вирусом 7824 жителей области.