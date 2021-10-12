Каникулы в школах могут перенести

Каникулы в школах рекомендуют перенести. Фото: krivbass.city/

Начало каникул в украинских школах могут перенести с 25 октября на 18 октября. Такое предложение поступило Министерству образования и науки со стороны Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Это позволит "умерить активный эпидпроцесс", который сейчас фиксируется в Украине, сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Сколько продлятся осенние каникулы, неизвестно.

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"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения.

Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличением количества контактов среди взрослого населения", сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что на Днепровщине школьников отправят на двухнедельные каникулы из-за невозможности отопления. Продлятся каникулы с 18 по 31 октября. НС по этой же причине ранее объявили в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В учреждениях здравоохранения, школах, садах, социальных учреждениях этих областей фиксировали примерно +18°С. Так же в Одесской области и Хмельницкой объявили чрезвычайную ситуацию из-за невозможности поставки газа в бюджетные учреждения.