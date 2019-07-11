Кандидат в депутаты любит позировать с убитыми животными

Фото: ipne.ws

Кандидат в народные депутаты от "Оппозиционного платформы" Владимир Кальцев позирует на фото с животными, которых убил. Среди них лев, страус, олень и другие.

Фото попало в сеть от зарубежной зоозащитной группы. В постах под фото разъяренные люди выражают свое недовольство снимками Кальцева, пишет ipne.ws

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"Это то, что деньги делают с людьми, это то, что заставляет вас чувствовать себя лучше других видов, когда мы все живем в одном и том же мире. Пока мы не вносим изменения, мы идем в пропасть", "Редкая тварь" , пишут подписчики.

"На этих фото вы видите Владимира Кальцева. Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - отметили защитники животных.

В Одессе полиция прекратила раздачу "подарков" от одного из кандидатов в нардепы. Об этом сообщили в Киевском отделе полиции города. По спецлинии "102" поступило сообщение о подкупе избирателей. Житель многоэтажки увидел, как неизвестные выгружают из "Газели" в подъезд дома пакеты с продуктами.