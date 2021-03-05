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пятница, 05 марта 2021 20:46

Канал Медведчука заблокировали на Youtube

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Канал Медведчука заблокировали на Youtube
На каналах Медведчука сообщили о блокировании трансляции "112 Украина". Фото: pexels.com

На Youtube заблокировали трансляцию эфира подсанкционного телеканала "112 Украина".

Об этом сообщается на других телеканалах депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

На NewsOne заявили, что Youtube якобы не выдержал давления президента Владимира Зеленского.

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Во время выступления бывшего премьер-министра Николая Азарова на новом канале Медведчука появилась надпись, что трансляцию "112 Украина" заблокировали на Youtube.

Решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подано обращение в суд по вопросу аннулирования лицензий каналов "112 Украина", ZIK и Newsone за недопуск регулятора на проверку.

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05
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