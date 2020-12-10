Канада выделит $24 млн на помощь украинским женщинам

Канада поможет Украине. Фото: Reuters

Канада профинансирует в Украине ряд проектов для поддержки женщин на общую сумму 32 млн канадских долларов (около 24 млн долларов США).

"Инвестиции в возможности для женщин и наиболее уязвимых и маргинализированных - это инвестиции в будущее страны. Путем этих инициатив они получат потенциал стать мощными агентами изменений, объединив свои усилия со всеми другими людьми, которые работают над восстановлением политической и экономической стабильности. Канада продолжает оставаться близким другом Украины, поддерживая ее на пути предоставления безопасности, процветания и свободы всем гражданам ", - заявила министр международного развития Канады Карина Гулд, сообщают местные СМИ.

В Министерстве международного развития Канады уточнили, что средства пойдут на воплощение проектов "с экономической поддержки женщин в сельских регионах, внутренне перемещенных лиц, людей с ограниченными физическими возможностями и других уязвимых групп в Украине".

"Ключевые партнеры воплощать эти проекты с целью поддержания инклюзивного и устойчивого экономического роста, предоставляя возможности этим слоям по всей стране", - отметили в Министерстве международного развития Канады.

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Канада передаст 7,8 млн долларов негосударственной организации Pact Inc., которая будет учить женщин с уязвимых категорий предпринимательским навыкам; 4,3 млн долларов - французской гуманитарной организации ACTED, которая будет стремиться увеличить экономические возможности женщин в Донбассе. Кроме того, Socodevi и Днепропетровская сельскохозяйственная консультационная служба получат 7,9 млн долларов в развитие устойчивого агропромышленного производства; 5,1 млн долларов поступит Фонду кооперативного развития Канады и его партнеру - Всеукраинскому благотворительному фонду "Горен", которые помогают украинским женщинам устроиться на предприятия легкой промышленности.