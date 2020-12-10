Канада выделит $24 млн на помощь украинским женщинам

 
Ексклюзивы
1/5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 3339
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 3123
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1215
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2799
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
7
7
5
4
5
&quot;Каждую пятницу собирала чемодан домой&quot; - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
&quot;За три месяца карантина заплатило государство&quot; - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1836
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 459
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 02:27

Канада выделит $24 млн на помощь украинским женщинам

  Комментировать
Канада выделит $24 млн на помощь украинским женщинам
Канада поможет Украине. Фото: Reuters

Канада профинансирует в Украине ряд проектов для поддержки женщин на общую сумму 32 млн канадских долларов (около 24 млн долларов США).

"Инвестиции в возможности для женщин и наиболее уязвимых и маргинализированных - это инвестиции в будущее страны. Путем этих инициатив они получат потенциал стать мощными агентами изменений, объединив свои усилия со всеми другими людьми, которые работают над восстановлением политической и экономической стабильности. Канада продолжает оставаться близким другом Украины, поддерживая ее на пути предоставления безопасности, процветания и свободы всем гражданам ", - заявила министр международного развития Канады Карина Гулд, сообщают местные СМИ.

В Министерстве международного развития Канады уточнили, что средства пойдут на воплощение проектов "с экономической поддержки женщин в сельских регионах, внутренне перемещенных лиц, людей с ограниченными физическими возможностями и других уязвимых групп в Украине".

"Ключевые партнеры воплощать эти проекты с целью поддержания инклюзивного и устойчивого экономического роста, предоставляя возможности этим слоям по всей стране", - отметили в Министерстве международного развития Канады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верещук, Арахамия и Червоненко получили антипремию за сексизм

Канада передаст 7,8 млн долларов негосударственной организации Pact Inc., которая будет учить женщин с уязвимых категорий предпринимательским навыкам; 4,3 млн долларов - французской гуманитарной организации ACTED, которая будет стремиться увеличить экономические возможности женщин в Донбассе. Кроме того, Socodevi и Днепропетровская сельскохозяйственная консультационная служба получат 7,9 млн долларов в развитие устойчивого агропромышленного производства; 5,1 млн долларов поступит Фонду кооперативного развития Канады и его партнеру - Всеукраинскому благотворительному фонду "Горен", которые помогают украинским женщинам устроиться на предприятия легкой промышленности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Канада выделит $24 млн на помощь украинским женщинам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 19980
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16984
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 12132
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 11025
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 8172
Общество
"Пакетик надо?" Верховная Рада вводит штрафы за использование пластика
"Пакетик надо?" Верховная Рада вводит штрафы за использование пластика
Стали известны номинанты Национальной музыкальной премии
Стали известны номинанты Национальной музыкальной премии
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
7
 Просмотров: 684
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
7
 Просмотров: 351
Украинских моряков будут готовить инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании
Украинских моряков будут готовить инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 54265
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть