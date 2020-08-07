Камеры наблюдения и "провокаторы": Укрзализныця вводит меры безопасности

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 198
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2025
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1098
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18630
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
14
13
3
5
4
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Видео
Все видео
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 198
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 981
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2025
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 360
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 15:28

Камеры наблюдения и "провокаторы": Укрзализныця вводит меры безопасности

  Комментировать
Камеры наблюдения и &quot;провокаторы&quot;: Укрзализныця вводит меры безопасности
Программа будет включать борьбу с кражами на вокзалах. Фото: pixabay.com

Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Ее представят на следующей неделе, а реализовать планируют в сжатые сроки.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, разработанная программа будет включать:

- подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий,

- пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци,

- установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля: камер видеонаблюдения, сигнальных кнопок,

- формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками,

- борьбу с кражами на вокзалах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избиение и попытка изнасилования в поезде: как отреагировали в Укрзализныце

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - сказал Юрик.

Сотрудникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Камеры наблюдения и "провокаторы": Укрзализныця вводит меры безопасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 9666
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 8784
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 7902
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 7506
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 5886
Общество
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
 2 Просмотров: 324
Правительство обновило список зон карантина: что изменилось для регионов
Правительство обновило список зон карантина: что изменилось для регионов Просмотров: 1071
В Украине стали чаще вызывать полицию из-за домашнего насилия
В Украине стали чаще вызывать полицию из-за домашнего насилия Просмотров: 54
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
 Просмотров: 576
Молодые миллионеры: в Forbes показали, сколько можно заработать на видео в TikTok
Молодые миллионеры: в Forbes показали, сколько можно заработать на видео в TikTok Просмотров: 378
Больше всего комментируют
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
3
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
Голосов: 52601
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua