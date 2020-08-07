Камеры наблюдения и "провокаторы": Укрзализныця вводит меры безопасности

Программа будет включать борьбу с кражами на вокзалах. Фото: pixabay.com

Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Ее представят на следующей неделе, а реализовать планируют в сжатые сроки.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, разработанная программа будет включать:

- подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий,

- пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци,

- установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля: камер видеонаблюдения, сигнальных кнопок,

- формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками,

- борьбу с кражами на вокзалах.

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"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - сказал Юрик.

Сотрудникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.