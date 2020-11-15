Какова ситуация с загруженностью коронавирусных больниц в регионах

В Украине заняты более 50% Covid-коек. Фото: pixabay.com

По состоянию на 15 ноября в Украине загруженность коек для больных Covid-19 составляет 52,6%.

За 5 дней загруженность сократилась почти на 10%. Всего в Украине уже введено 52 258 таких коек, соответствующие данные опубликовало Министерство здравоохранения.

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Лучшая ситуация с кроватями в Херсонской области - там заняты 23,9% от общего количества. В Тернопольской области заняты 28%, в Луганской - 42,2%, в Одесской - 44,4%, в Кировоградской - 45%, в Днепропетровской - 47,3% и в Волынской - 48,7%. В Киеве заняты 50,4% коек.

По показателю загруженности самая худшая ситуация наблюдается в Черкасской области, где заполнены 72% коек.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 681 новых больных корнавирусом. Из них детей - 420, медработников - 391. Всего, по состоянию на утро 15 ноября, имеем 535 857 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 9603 - летальные. За сутки умерли 95 пациентов. Преодолели болезнь 241 444 пациента, из них за последние сутки - 2633.