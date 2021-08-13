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пятница, 13 августа 2021 07:22

Какой сегодня будет погода

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Какой сегодня будет погода
В Украине 13 августа будет комфортная погода без дождей. Фото: pixabay.com

Сегодня по всей стране будет умеренно теплая погода. Воздух прогреется до +24...29°С. Практически во всех регионах без осадков, но с небольшой облачностью.

Дожди возможны только на крайнем востоке, передает УНИАН.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +14°С, днем ​​+26°С.

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +13°С, днем ​​+25°С.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°С, днем ​​25°С.

В Ровно в пятницу ожидается переменная облачность, ночью +12°С, днем ​​+25°С.

В Тернополе 13 августа ночью будет +12°С, днем ​​+24°С, переменная облачность.

В Хмельницком будет почти безоблачно, ночью +12°С, днем ​​+24°С.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°С, днем ​​+25°С.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +13°С, днем ​​+26°С.

В Виннице будет +12...25°С, переменная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +12°С, днем ​​+26°С, переменная облачность.

В Черкассах будет ясно, ночью +13°С, днем ​​+26°С.

В Кропивницкому температура ночью будет +13°С, днем ​​+26°С, переменная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15...26°С.

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В Одессе 13 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°С, днем ​​+28°С.

В Херсоне в пятницу ночью 16°С, днем ​​+29°С, переменная облачность.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью 16°С, днем ​​+27°С.

В Запорожье температура ночью +16°С, днем ​​+26°С, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +14...25°С, переменная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 15°С, днем ​​+27°С.

В Днепре температура ночью будет +15°С, днем ​​+27°С, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +15...23°С, ливень.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°С, днем ​​+28°С.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°С, днем ​​+26°С.

В оккупированном Крыму, под Симферополем, после сильного дождя поток воды заблокировал трассу и подтопил жилые дома.

В частности залило участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено.

Кроме того, из-за сильного дождя река Тавель вышла из берегов. Движение на дороге возле сел Краснолесье и Доброго парализовано. Затопило два частных дома и один многоквартирный. Некоторых людей пришлось эвакуировать.

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Дата
13
августа

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