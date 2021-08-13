Какой сегодня будет погода

Сегодня по всей стране будет умеренно теплая погода. Воздух прогреется до +24...29°С. Практически во всех регионах без осадков, но с небольшой облачностью.
Дожди возможны только на крайнем востоке, передает УНИАН.
Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.
В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +14°С, днем +26°С.
Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +13°С, днем +25°С.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°С, днем 25°С.
В Ровно в пятницу ожидается переменная облачность, ночью +12°С, днем +25°С.
В Тернополе 13 августа ночью будет +12°С, днем +24°С, переменная облачность.
В Хмельницком будет почти безоблачно, ночью +12°С, днем +24°С.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°С, днем +25°С.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +13°С, днем +26°С.
В Виннице будет +12...25°С, переменная облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +12°С, днем +26°С, переменная облачность.
В Черкассах будет ясно, ночью +13°С, днем +26°С.
В Кропивницкому температура ночью будет +13°С, днем +26°С, переменная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15...26°С.
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В Одессе 13 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°С, днем +28°С.
В Херсоне в пятницу ночью 16°С, днем +29°С, переменная облачность.
В Николаеве будет почти безоблачно, ночью 16°С, днем +27°С.
В Запорожье температура ночью +16°С, днем +26°С, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит +14...25°С, переменная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 15°С, днем +27°С.
В Днепре температура ночью будет +15°С, днем +27°С, переменная облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +15...23°С, ливень.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°С, днем +28°С.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°С, днем +26°С.
В оккупированном Крыму, под Симферополем, после сильного дождя поток воды заблокировал трассу и подтопил жилые дома.
В частности залило участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено.
Кроме того, из-за сильного дождя река Тавель вышла из берегов. Движение на дороге возле сел Краснолесье и Доброго парализовано. Затопило два частных дома и один многоквартирный. Некоторых людей пришлось эвакуировать.
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