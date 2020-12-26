Какой погодой удивит январь 2021 года

Январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Фото: pixabay.com

Январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно.

Температура воздуха будет на 2-2,5 ° выше средних значений. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Отмечается, что средняя месячная температура предполагается на уровне 0-4 ° мороза, в южной части местами 1-3º тепла, на 2-2,5 ° выше средних многолетних значений.

В то же время месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, отмечают синоптики. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3° С и снег или мокрый снег.