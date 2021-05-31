Какой погодой начнется лето

Завтра начинается календарное лето, но 1 июня в Украине будет прохладно и дождливо.

Во вторник над Крымом и Приазовьем расположится циклон, который забросает своими атмосферными фронтами, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Май и июнь так долго живут рядом, что часто перенимают друг у друга вредные привычки. Температура воздуха на летнюю тоже не очень-то будет смахивать", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Дожди, а местами даже сильные ливни завтра ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей страны. К дождям присоединится сильный ветер восточного и северо-восточного направлений. Циклон не доберется лишь до северных областей. Дождливо будет разве что вечером на Сумщине. В западных областях небольшие осадки будут чередоваться с прояснениями.

В течение вторника предполагается +13...19°C, разве в Приазовье будет доходить до +20°C. На севере и западе ближайшей ночью вообще холод в районе +4...8°C. Потепление придет в Украину с пятницы и только на следующей неделе можно будет наконец наблюдать на термометрах +20...25°C.

В Киеве лето начнется перерывом в дождях и свежим воздухом. Ночью +4...7°C, днем 1 июня +14...17°C. Еще и с порывистым северо-восточным ветром.

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31 мая погода в Украине будет прохладнее, чем на предыдущей неделе. Жителям западных и частично южных регионов следует ожидать снижения температуры и дождей. На востоке также будут облака, но они не принесут осадков. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха составит +22...24°C.