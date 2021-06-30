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среда, 30 июня 2021 13:56

Какой погодой дебютирует июль

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Июль в Украине дебютирует дождем с грозами. Температура воздуха установится завтра в пределах +26...32°С.

Во время ливней локально возможны шквалистое усиление ветра и град, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Июль тяготеет к настоящей классике. Никаких новомодных течений вроде снега в Карпах посреди лета, существенного похолодания или какой-то страшной магнитной бури. Белая блузка, черные брюки, черная сумочка и скромные, но дорогие жемчужинки в ушах. Правда, за показной сдержанностью порой скрывается бурный темперамент", - говорится в сообщении.

Наивысшей завтра ожидается температура на юге и востоке страны +29...33°С, а прохладнее всего будет на западе, +24...29°С. В большинстве областей в четверг предполагается +26...30°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

В Киеве второй месяц лета начнется ливнем с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха в столице ближайшей ночью будет +17...20°С, а завтра днем - +27...29°С.

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В июле погода окажется стабильнее, чем в июне. Температура воздуха будет значительно превышать норму. Мощные дожди возможны в начале месяца, в десятых числах и в конце июля. Общее количество осадков будет достигать 45-50 мм.

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30
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