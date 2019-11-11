Какой будет погода в течение недели: ответ синоптиков

Со вторника и до конца недели осадков в Украине не ожидается. ФОТО: slovoidilo.ua

Атмосферный фронт, принесший с собой дожди, к вечеру 11 октября покинет территорию Украины. Вместо него придет антициклон Палома.

Сообщила об этом синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Эта Голубка (Paloma) раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди — завтра повсюду без осадков. Хвостом поднимет сильный ветер на Западе и Севере Украины", — написала она.

В течение 12-15 ноября почти по всей Украине ожидается сильный юго-восточный ветер.

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12 ноября воздух прогреется до + 8 + 14 градусов. На юге столбики термометра достигнут + 15 + 19 градусов.

В Киеве 12 ноября дождей не ожидается. Возможны лишь туманы. Ветер будет юго-восточным, порывистым. Днем температура воздуха составит + 9 + 11 градусов, ночью снизится до + 5 + 8 градусов.

13 ноября в столице потеплеет до +14 градусов. Со следующего дня и до конца недели температура воздуха будет колебаться в пределах + 7 + 10 градусов.

Ноябрь в Украине будет суровым. В конце месяца ожидаются сильные дожди, понижение температуры до нуля градусов и мокрый снег.