Какой будет погода в последующие трое суток

В ближайшие 3 суток на большей части территории Украины будет без осадков Фото: fakty.ua

В ближайшие 3 суток на большей части территории Украины будет без осадков.

Ночью будет мороз, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидают дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Завтра в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

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Температура в понедельник ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2 ° тепла; в западных и южных областях ночью 0-4° мороза, днем 1-5° тепла, на Закарпатье и в Крыму 6-11 ° тепла; во вторник и среду по всей Украине повышение температуры на 3-4 °.

В Киеве на Печерске 22 ноября открыли четыре пункта обогрева. В этих пунктах можно согреться и выпить горячего чая с печеньем. Об этом сообщает Печерская районная государственная администрация. "С целью предоставления всесторонней помощи и предотвращения переохлаждения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, особенно во время существенного снижения температуры воздуха в осенне-зимний период, в Печерском районе открыто четыре пункта обогрева в помещениях жилищно-эксплуатационных участков", - говорится в сообщении.