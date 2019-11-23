На столичном Печерске открыли пункты обогрева

В Киеве на Печерске появились 4 пункта обогрева. Фото: Викка

В Киеве на Печерске 22 ноября открыли четыре пункта обогрева.

В этих пунктах можно согреться и выпить горячего чая с печеньем. Об этом сообщает Печерская районная государственная администрация.

"С целью предоставления всесторонней помощи и предотвращения переохлаждения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, особенно во время существенного снижения температуры воздуха в осенне-зимний период, в Печерском районе открыто четыре пункта обогрева в помещениях жилищно-эксплуатационных участков", - говорится в сообщении.

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Пункты обогрева расположены:

- улица Бассейная, 5-а (ЖЭК "Крещатик"), телефон: 253-56-05

- бульвар Марии Примаченко, 3 (ЖЭК "Печерские врата"), телефон: 286-26-91

- переулок Никольский, 9 (ЖЭК "ЛИПКИЖИЛСЕРВИС"), телефон: 288-50-25

- бульвар Дружбы Народов, 30/1 (ЖЭК "Печерскжитло"), телефон: 285-22-30

Погода в Украине в субботу, 23 ноября, будет холодной, ветреной, осадки маловероятны. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.