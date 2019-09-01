Какой будет погода в первый день осени

В Украине 1 сентября будет жарко. Лишь в некоторых областях возможен дождь с грозой.
"Днем 1 сентября ожидается +26...+32 градуса. К первым осенних осадков стоит приготовиться жителям Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. Однако на температурные отметки это не повлияет. Ветер - северо-восточный. Скорость умеренная, но во время дождя может быть порывистым", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, в городах Украины:
Ужгород - +30...+32
Львов - +29...+31
Ивано-Франковск - +29...+31
Тернополь - +29...+31
Черновцы - +27...+29
Хмельницкий - +28...+30
Луцк - +28 ..+30
Ровно - +28...+30
Житомир - +27...+29
Винница - +28...+30
Одесса - +29...+31
Николаев - +29...+31
Херсон - +29...+31
Симферополь - +27...+29
Кропивницкий - +28...+30
Черкассы - +28...+30
Чернигов - +26...+28
Суммы - +22...+24
Полтава - +27...+29
Днепр - +28...+30
Запорожье - +27 ...+29
Донецк - +26...+28
Луганск - +25...+27
Харьков - +26...+28
Киев - +27...+29
Ближайшие 10 дней в Украине будет тепло и сухо. Местами, очень иногда, возможны грозы. Такой прогноз дали отечественные синоптики Укргидрометцентра.
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