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воскресенье, 01 сентября 2019 09:35

Какой будет погода в первый день осени

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Какой будет погода в первый день осени
1 сентября будет жарко, возможны дожди. Фото: glavcom.ua

В Украине 1 сентября будет жарко. Лишь в некоторых областях возможен дождь с грозой.

"Днем 1 сентября ожидается +26...+32 градуса. К первым осенних осадков стоит приготовиться жителям Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. Однако на температурные отметки это не повлияет. Ветер - северо-восточный. Скорость умеренная, но во время дождя может быть порывистым", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, в городах Украины:

Ужгород - +30...+32

Львов - +29...+31

Ивано-Франковск - +29...+31

Тернополь - +29...+31

Черновцы - +27...+29

Хмельницкий - +28...+30

Луцк - +28 ..+30

Ровно - +28...+30

Житомир - +27...+29

Винница - +28...+30

Одесса - +29...+31

Николаев - +29...+31

Херсон - +29...+31

Симферополь - +27...+29

Кропивницкий - +28...+30

Черкассы - +28...+30

Чернигов - +26...+28

Суммы - +22...+24

Полтава - +27...+29

Днепр - +28...+30

Запорожье - +27 ...+29

Донецк - +26...+28

Луганск - +25...+27

Харьков - +26...+28

Киев - +27...+29

Ближайшие 10 дней в Украине будет тепло и сухо. Местами, очень иногда, возможны грозы. Такой прогноз дали отечественные синоптики Укргидрометцентра.

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