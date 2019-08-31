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суббота, 31 августа 2019 09:30

Синоптики сказали, сколько еще продержится жара

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Автор: ELLEmagazine
  Синоптики говорят, что погода не испортит первый звонок
Синоптики говорят, что погода не испортит первый звонок

Ближайшие 10 дней в Украине будет тепло и сухо. Местами, очень иногда, возможны грозы. Такой прогноз дали отечественные синоптики Укргидрометцентра.

В субботу, 31 августа, в столице и области без осадков. Днем воздух прогреется до 28-30°. Ночью будет значительно прохладнее - 13-15°. Ветер - преимущественно северо-восточный. На Киевщине днем ​​26-31°, ночью - 10-15°.

1-2 сентября дожди не обещают. Первый звонок погода точно не испортит. Теоретически, в Киевской и Черниговской областях днем ​​может немного покапать. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на Закарпатье теплее всего - до 33°.

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3-4 сентября почти по всей территории сухо. Лишь на западе местами и в Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°. На Черном море ночью до 21°, днем 26-32°.

В столичном регионе 3-4 сентября без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 3 сентября 26-31°, 4 сентября 23-28°.

В целом, по ориентировочным прогнозом на 6-10 суток, осадки не ожидаются. Могут быть кратковременные дождь, или грозы только в западных, местами северных и Винницкой областях.

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Дата
31
августа

В киевском институте учились четыре года

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