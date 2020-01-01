Какой будет погода в первый день нового года

Погода 1 января. Фото: "УНИАН"..

В первый день нового года сухо будет почти на всей территории страны. А температура воздуха - выше 0.

В западных областях ни снега, ни дождей не ожидается, температура воздуха 1-3 градуса выше нуля. На Закарпатье до +4, сообщают в Укргидрометцентре.

Мокрый снег выпадет в Полтавской и Сумской областях. Показатели термометра - до +2.

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В Киеве 0-2 градуса тепла, переменная облачность.

На востоке страны мокрый снег. Температура до +3 градусов. В Запорожской области + 2. Без осадков.

А теплое будет на юге - до +6.

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ записали оригинальное новогоднее поздравление в районе выполнения боевых задач на Донбассе.Так на позиции бойцов пришел пришел Санта Клаус в бронежилете - прапорщик Глеб Бабич, позывной "Лентяй", который прочитал стихотворение в честь защитников Украины, Рождества и Нового 2020 года.