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понедельник, 30 сентября 2019 07:53

Какой будет погода на этой неделе

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Какой будет погода на этой неделе
Будет тепло, местами дожди. Фото: pmg.ua

Новая неделя в Украине должна быть теплой.

Тепло будет несколько дней в сопровождении дождей, сообщили в сюжете ТСН.Тиждень.

Понедельник, 30 сентября, будет сухим только на юге и востоке. Днем в западных, северных, местами в центральных областях дожди. На остальной территории без осадков. Температура ночью 8-13 градусов, днем ​​17-22 градуса, на юге страны и Винничине местами 25 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, в западных, днем ​​местами и в северных областях порывы 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.

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Во вторник температура воздуха будет колебаться от +18 до +22. На юге до +25. Ночных заморозков на этой неделе не будет.

Начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой. Температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца Возможны небольшие дожди.

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30
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