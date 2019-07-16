Какой будет погода до конца лета

Август будет жарким. Фото: www.rbc.ua

Первая половина июля в столице обычно холодная, вторая - тепла.

Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения за климатом в Киеве, заявила синоптик Вазира Мартазинова.

По ее словам, погода в Киеве отражает климатические процессы, которые происходят по всей Украине в целом.

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"Первая половина (июля. - Gazeta.ua) обычно холодная, а если она холодная, она, естественно, сопровождается дождями. А вторая - тепла", - сказала она, отметив, что это не прогноз, а "климатическая характеристика".

Мартазинова также сообщила, что в августе погода в Киеве обычно бывает жаркой.

"В августе процессы очень жаркие. Они доходят до 30 градусов и выше дневной температуры", - сообщила она. При этом резкое похолодание обычно начинается за 10 дней до конца месяца.

16 июля в Украине сохранится дождливая погода, которая будет сопровождаться солнечными периода. Дожди пройдут по всей стране.