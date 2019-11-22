Какое наказание грозит чиновнику, который поиздевался над животным

Чиновнику, который поиздевался с животного грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: "Обозреватель".

Чиновнику, который устроил расправу над собакой в ​​Хмельницкой области, грозит до трех лет лишения свободы.

"Ответственность за это установлена ​​статьей 299 Уголовного кодекса, ответственность эта есть в следующей степени: это может быть арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет. Если прокуратура признает, что это преступление квалифицируется по части 3 настоящей статьи, -" жестокое обращение с животным совершено с особой жестокостью", то Байдич может получить от 5 до 8 лет лишения свободы", - сказал УНН заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Правоохранители уже подготовили проект подозрения живодеру. Он направлен на согласование в прокуратуру. В МВД ждут выводов о степени тяжести нанесенного собаке увечья.

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По мере пресечения живодера - это будет или домашний арест, или залог. Потому что "степень преступления не такая, чтобы сидеть за решеткой во время следствия".

"Но этот человек пройдет полностью по процедуре, предусмотренной законом, и я уверен, должен получить наказание по уголовному законодательству. Такого делать нельзя", - добавил Геращенко.

Вблизи села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области водитель 1,5 км тащил по дороге привязанного к автомобилю собаку. Водителем оказался бывший заместитель мэра, а ныне - директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич. Пес вынужден был бежать за автомобилем своего "хозяина". Неравнодушные очевидцы остановили живодера и потребовали, чтобы он отвязал пса от машины, а после этого - вызвали полицию.