Какое наказание грозит чиновнику, который поиздевался над животным

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 630
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 783
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5211
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2007
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1755
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11619
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1566
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
8
5
6
5
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
На Майдане Независимости проходит акция в честь Дня достоинства и свободы
На Майдане Независимости проходит акция в честь Дня достоинства и свободы
День достоинства и свободы напоминает украинцам, что борьба продолжается
День достоинства и свободы напоминает украинцам, что борьба продолжается
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимают безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимают безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
Видео
Все видео
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5211
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2007
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1197
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 261
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 12:49

Какое наказание грозит чиновнику, который поиздевался над животным

  Комментировать
Какое наказание грозит чиновнику, который поиздевался над животным
Чиновнику, который поиздевался с животного грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: "Обозреватель".

Чиновнику, который устроил расправу над собакой в ​​Хмельницкой области, грозит до трех лет лишения свободы.

"Ответственность за это установлена ​​статьей 299 Уголовного кодекса, ответственность эта есть в следующей степени: это может быть арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет. Если прокуратура признает, что это преступление квалифицируется по части 3 настоящей статьи, -" жестокое обращение с животным совершено с особой жестокостью", то Байдич может получить от 5 до 8 лет лишения свободы", - сказал УНН заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Правоохранители уже подготовили проект подозрения живодеру. Он направлен на согласование в прокуратуру. В МВД ждут выводов о степени тяжести нанесенного собаке увечья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотел убить: новые подробности по делу об издевательствах чиновника над собакой

По мере пресечения живодера - это будет или домашний арест, или залог. Потому что "степень преступления не такая, чтобы сидеть за решеткой во время следствия".

"Но этот человек пройдет полностью по процедуре, предусмотренной законом, и я уверен, должен получить наказание по уголовному законодательству. Такого делать нельзя", - добавил Геращенко.

Вблизи села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области водитель 1,5 км тащил по дороге привязанного к автомобилю собаку. Водителем оказался бывший заместитель мэра, а ныне - директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич. Пес вынужден был бежать за автомобилем своего "хозяина". Неравнодушные очевидцы остановили живодера и потребовали, чтобы он отвязал пса от машины, а после этого - вызвали полицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какое наказание грозит чиновнику, который поиздевался над животным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убили участника мирных переговоров

Воин зарезал первого короля Руси-Украины

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 5 Просмотров: 18515
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 17325
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 16857
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11349
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 10872
Общество
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
3
 Просмотров: 126
В Украине климат изменится быстрее, чем на планете в целом
В Украине климат изменится быстрее, чем на планете в целом Просмотров: 648
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
 Просмотров: 477
Зайцевой могут отменить приговор
Зайцевой могут отменить приговор 1 Просмотров: 1584
На сколько подорожал новогодний стол на 2020 год
На сколько подорожал новогодний стол на 2020 год Просмотров: 315
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
5
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
2
"Покажем миру варварское отношение россиян" - наши корабли вернулись из плена
Голосов: 47086
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua