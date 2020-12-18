Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом

По прогнозу астролога, президент Владимир Зеленский с марта на некоторое время уйдет в тень. Фото: president.gov.ua

На политической арене Украины в течение 2021-2022 года появятся новые политические силы, которые будут влиять на судьбу государства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Президент Владимир Зеленский с марта на некоторое время уйдет в тень, - говорит астролог. - От дел его попытается устранить его же команда. Окружение регулярно начнет отправлять гаранта в отпуска и командировки. Он не оправдает ожиданий своих избирателей, поэтому должен готовиться к сокрушительной критике. Противники будут снимать провокационные видео, в которых он будет выглядеть смешно. Начнет реже появляться на людях".

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Если президент хочет усидеть в седле, должен пересмотреть собственное окружение.

"Неумение работать с кадрами приведет к тому, что его попытаются отстранить от власти его же люди. Мало какие решения сумеет принять. Погаснут инициатива и пыл, которые были у президента в начале каденции. Мало будет волноваться за судьбу страны, больше – решать собственные вопросы", - говорит астролог.

По ее прогнозу, 2021 год может стать для власти Зеленского последним.

"Президент теряет веру, что можно что-то изменить, - рассказывает Максимова. - Не хватит энергии для того, чтобы повести за собой народ. Сумеет вернуть свой авторитет и популярность, если соберет вокруг себя умных и влиятельных политиков, финансистов и общественных деятелей. А еще если начнет доверять своему народу и поддержит его инициативы".

Астролог рассказала, сколько затмений будет 2021 года и как они будут влиять на украинцев.