Какими температурами будет удивлять февраль

В феврале средняя температура воздуха по Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Фото: pixabay

В феврале средняя температура воздуха по Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3-х тепла.

Это на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков ожидается в районе 25-58 мм. В горных районах Закарпатской области и горах Крыма - до 73-110 мм осадков - в пределах средних многолетних значений.

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Наблюдения показали, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах - 6-7 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры воздуха 27-39 градусов мороза, на юге Украины и на Закарпатье - 23-34 градуса мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20 градусов тепла, на Прикарпатье, в южной части - до 21-24 градусов, на высокогорье Карпат - 8-10 градусов тепла.

В воскресенье, 24 января, впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха в столице составила +4,4℃. Это на 0,6℃ выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.