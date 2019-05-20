Какими были жены украинских президентов

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"Первая леди" Украины Елена Зеленская, как и ее муж, самая молодая среди своих предшественниц.

Ей 41 год, она сценарист "95 Квартала" - пишет ТСН.

По оценкам экспертов, ни одна первая леди Украины так и не стала идеальной. Женам президента нельзя ходить на работу. Они должны помогать, быть рядом с мужем-президентом на официальных приемах и в командировках, заниматься благотворительностью. Они должны быть безупречными, образцом стиля и этикета, хорошо владеть государственным языком и достойно представлять страну на международной арене. Украинские первые леди - разные женщины, разные судьбы.

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Первая украинская леди первого президента - Антонина Кравчук (1991-1994 годы), в девичестве носила фамилию Мишура. Преподавательница экономики в университете Шевченка. На инаугурации мужа простояла молча. После этого на официальных приемах почти не появлялась. Тот период вспоминают, как время без первой леди. Если верить рассказам, то в зарубежных поездках предупреждали партнеров, что мероприятия будут проходить без женщин. Таинственная и непубличная. При каденции Кравчука она дала лишь одно короткое интервью. В программе, где гостем был ее муж.

"У Леонида Макаровича такой подход к детям. Его, на мой взгляд, и внуки больше любят. А сын вообще возле него всегда был и больше его любил", - рассказывала в интервью Антонина Кравчук.

Кравчук уверял, что жена его поддерживает дома. И то, что ее официально не будет рядом - было общее решение.

Вторая первая леди - Людмила Кучма (1994-2005 годы), в девичестве - Талалаева. Инженер по специальности с 30-летним стажем. За две каденции президентства мужа, украинцам запомнилась, как активная и публичная, даже слишком публичная. За глаза протоколисты называли ее кокетливой умницей.

Она стала первой, кто показал журналистам, как живет президент. В марте 1997 года в то время журналисту Александру Ткаченко, а ныне гендиректору "1 + 1", семья Кучмы провела экскурсию. Тогда в кадр впервые попала и единственная президентская дочка.

Занималась правами детей и паралимпийским движением, была специальным послом ЮНЕСКО и имела много государственных наград - эксперты дипломатического протокола говорят, что обязанностями первой леди Людмила Кучма овладела быстро. Трудно ей дался только украинский язык.

Она носила преимущественно деловые костюмы, любила норковые шубы и дорогие украшения. Бриллиантами щеголяла уже после того, как муж отошел от власти.

Третья для Украины первая леди, и снова не похожа на своих предшественниц, Екатерина Чумаченко (2005-2010 годы) - жена Виктора Ющенко. Американка, работала экономистом в конгрессе США. Ради Ющенко все бросила, переехала в Украину, он ради нее развелся. Трое детей в семье родились во времена его премьерства.

В начале 2000-х она говорила на украинском еще с сильным американским акцентом. Как и прежде Кучма, проводила журналистам экскурсию дачей и жаловалась, как Ющенко учил ее заниматься огородом. Именно она, как первая леди, на официальных мероприятиях начала появляться в вышиванках. Екатерина мечтала войти в историю еще и как женщина будущего. Обещала построить новую больницу для тяжелобольных детей. Создала благотворительный фонд, на который собрала почти 100 млн грн, торжественно заложила капсулу, и на этом строительство замерло.

Период, когда первая леди редко появлялась на публике, но каждый раз ее выход долго обсуждали - период Людмилы Янукович (2010-2014 годы), в девичестве Настенко. Инженер-строитель на заводе. Ее называли просто "Люся". Рассказывают, что ей запретили публично выступать еще задолго до президентства мужа во время Оранжевой революции.

Рядом с Януковичем жена появилась раз, на выборах. В Киев из Донецка она так и не переехала. В тот период протокол снова должен бил приспосабливаться к президенту без первой леди. Но сама Людмила Янукович верила, что с обязанностями справляется.

"Батя, я стараюсь", - этой фразой она запомнилась.

Марина Порошенко (2014 -2019), в девичестве Переведенцева. Врач-кардиолог со званием кандидат медицинских наук. Ради мужа бросила профессию и посвятила себя семье. Вместе они уже 35 лет и Порошенко при любой возможности напоминает о любви к ней.

Ее назвали самой стильной первой леди за всю историю Украины. Жена миллионера сразу изменила свой дорогой и брендовый гардероб на демократическое и патриотическое от украинских дизайнеров. Но прежняя жизнь иногда напоминала о себе дорогими аксессуарами.

Именно Порошенко ввела снятия роликов о себе и семье. И даже записала мужу поздравления в день рождения, где сама выступила в роли ведущей и вела утреннюю гимнастику.

Шестая первая леди Елена Зеленская снова непубличная. За 15 лет в браке она живет в тени мужа, пишет сценарии для "Вечернего квартала", интервью дает крайне редко. После победы мужа Елена дала лишь одно пространное интервью. Рассказала, что стиль и поведение менять не собирается, подражать никому не будет и хочет в дальнейшем оставаться в стороне. Благотворительность, которая является главной обязанностью первой леди, Зеленская считает большой ответственностью. А еще она боится политики, но надеется, что та не изменит мужа и он так же будет любить ее, как сейчас, и находить время на двух их детей.

В сети обсуждают фотографию, на которой нынешний президент Украины Петр Порошенко смотрит на жену Марину.Подписчики отметили, что снимок выглядит весьма неоднозначно.