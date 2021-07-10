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суббота, 10 июля 2021 13:45

Каким знакам угрожают болезни на выходных - медицинский гороскоп

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Каким знакам угрожают болезни на выходных - медицинский гороскоп
Попробуйте новую косметическую линию. Вам подойдут приобретенные этого дня помада, тушь и румяна. Фото: pixabay.com

10 июля откажитесь от тесной обуви. Обеспечьте комфорт своим ногам. Только тогда вы будете чувствовать себя хорошо. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Делайте массаж стопы, - говорит астролог. - Выходной истощит. Все вокруг может раздражать вас. Выпейте чаю с медом. Примите теплую ванну. Чтобы улучшить свое здоровье в выходные, раньше ложитесь спать. Обостряются заболевания щитовидной железы. Не допускайте больших эмоциональных всплесков. Старайтесь воспринимать неприятные новости сдержанно. Больше внимания уделите уходу за телом. Попробуйте новую косметическую линию. Вам подойдут приобретенные этого дня помада, тушь и румяна".

Овен

Трудно будет находиться в душных помещениях. Проветривайте квартиру перед сном. Больше времени проведите на природе.

Телец

Не пора подбирать новую косметику. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям.

Близнецы

Не стремитесь за несколько дней заметно изменить свою внешность. Постепенно меняйте образ жизни.

Рак

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Отложите начало лечения органов репродуктивной системы. Результаты вас не удовлетворят.

Лев

Откажитесь от похода в сауну или солярий. Не допускайте перегрева тела. Может без видимых причин подняться температура.

Дева

Избегайте столкновений и большой толпы. Есть опасность получить телесные повреждения. В субботу не следует проводить силовых тренировок.

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Весы

Контролируйте свое самочувствие. Особенно если вы склонность к повышению артериального давления. Может открыться носовое кровотечение.

Скорпион

Снизится острота зрения. Дополнительные очки искать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть от экранов и мониторов.

Стрелец

Не начинайте нового курса лечения. Откажитесь от употребления алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Появятся симптомы отравления.

Козерог

Начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен.

Водолей

Есть тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Позаботьтесь о полноценном питании. Голодать в этот период опасно.

Рыбы

Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Лечение тонзиллита не стоит начинать в эти дни.

Астролог рассказала, как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

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