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вторник, 13 июля 2021 14:57

Каким знакам надо ехать на море - медицинский гороскоп на 13 июля

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Каким знакам надо ехать на море - медицинский гороскоп на 13 июля
Позаботьтесь о полноценном отдыхе после рабочего дня. Переутомление может спровоцировать бессонницу. Фото: pixabay.com

13 июля есть риск травмирования из-за невнимательности. Беритесь за дела в хорошем настроении. Не делайте ничего назло кому-то. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начинайте день с интенсивных упражнений, - говорит астролог. - Тогда в течение суток будете чувствовать бодрость. Носите одежду, не сковывающую движений. Позаботьтесь о полноценном отдыхе после рабочего дня. Переутомление может спровоцировать бессонницу. Овнам, Весам и Стрельцам надо ехать на море. Забудете о бронхолегочных заболеваниях надолго".

Овен

Хорошее время для профилактики снижения остроты зрения. Пропейте соответствующие витамины. Вечером сделайте компресс на веки для снятия усталости с глаз.

Телец

Мойте ноги теплой водой. Не время привыкать к закалке. Могут беспокоить боли в коленях.

Близнецы

Замедляется перистальтика кишок. Пожилые люди будут страдать от запоров. Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Не перегружайте желудок.

Рак

Поход к мануальному терапевту следует отложить. Не стоит проводить операции на шее и спине. Больным со смещением позвонков необходимо носить корсет.

Лев

Будете тяжело переносить шумную атмосферу. Организуйте для работы уютное помещение. Тогда усталость не обессилит вас в конце дня.

Дева

Избегайте длительного контакта рук со средствами бытовой химии. Могут появляться раздражение на коже. Пользуйтесь резиновыми перчатками.

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Весы

Поставленные в этот день пломбы долго не будут держаться. Протезирование зубов пройдет с осложнениями. Отложите визит к стоматологу.

Скорпион

Тенденция к увеличению массы тела. Снижайте калорийность блюд. Приобретите абонемент в тренажерный зал.

Стрелец

По возможности меньше времени проводите за рулем. Замедляется реакция нервной системы на внешние раздражители. Повышается риск автомобильных аварий.

Козерог

В течение дня руки и ноги будут холодными. Ухудшается кровоснабжение конечностей. Больше двигайтесь. Примите вечером теплую ванну.

Водолей

Начните утро с интенсивной гимнастики. Избегайте развития застойных явлений в суставах и связках. Поднимать тяжести не стоит.

Рыбы

Обостряются хронические заболевания органов дыхательной системы. На этот раз пройдите полный курс обследования и лечения.

Середина лета порадует ценами на недвижимость. Астролог дала неожиданный прогноз на 12-18 июля.

Автор: Gazeta.ua
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