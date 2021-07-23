Каким областям ближайшую неделю не будет везти с погодой

Во всех регионах Украины периодически будут идти кратковременные дожди. Фото: pixabay.com

Ближайшую неделю в Украине будет теплая и дождливая погода. Столбики термометров в большинстве своем не будут переходить границу в +30°С. Жарче будет разве что на Юге. Там ожидают до +31°С.

По прогнозу Укргидрометцентра, во всех регионах Украины периодически будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Больше всего осадков ожидают на Западе, меньше на Востоке и Юге.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

23 июля - переменная облачность. Без осадков, лишь днем ​​в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +10...15°С, днем ​​+20...25°С, на Закарпатье +22...27°С.

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24 июля - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​+22...28°С.

25 июля - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​+22...27°С.

ВОСТОК

23 июля - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем ​​без осадков. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем ​​+21...26°С.

24 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​23...28°С.

25 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​+23...28°С.

ЦЕНТР

23 июля - переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на Полтавщине и Днепропетровщине небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем ​​+20...25°С.

24 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​+22...27°С.

25 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​+22...27°С.

СЕВЕР

23 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем ​​+20...25°С.

24 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​+22...27°С.

25 июля - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13...18°С, днем ​​+22...27°С.

ЮГ И КРЫМ

23 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +15...20°С, днем ​​+23...28°С.

24 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +14...19°С, днем ​​+24...29°С.

25 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +14...19°С, днем ​​+26...31°С.

КИЕВ

23 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +12...14°С, днем ​​+22...24°С.

24 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +15...17°С, днем ​​+25...27°С.

25 июля - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...17°С, днем ​​+25...27°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26-28 ИЮЛЯ:

26 июля преимущественно без осадков. 27 июля дожди в западных и северных областях. 28 июля непогода будет во всех регионах, кроме Юга и Востока.

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Температура 26-27 июля составит +24...30°С, 28 июля - +21...27°С, на юге и востоке до +31°С. Ночью +13...19°С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В ИЮЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, 4,5°C, зафиксировали 23 июля 1951 года во Львове. Наивысшую, +39,2°C, в 2007 году в Николаеве.

Сильный ветер был в Синельниково Днепропетровской области в 1979-м. Достигал скорости 34 м/с.

Град выпал 23 июля 1971-го в Велико-Багачанском районе Полтавщины. Достигал в диаметре 70 мм.

Ливень прошла 23 июля 1971 года в Полтаве. Выпало 79 мм осадков за 11 часов.

Жару в Украине сменили бури и дожди. Больше всего от непогоды досталось Киеву и Харькову. Столицу накрыло ливнем со шквальным ветром 17 и 19 июля. Затопило дороги, подземные переходы, станции метро Брестскую и Академгородок. На нескольких улицах провалился асфальт. Автомобили стояли по капот в воде. Ураган вырвал почти 150 деревьев. Город парализовали пробки.