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среда, 14 апреля 2021 11:04

Каких врачей стоит посетить на этой неделе - медицинский гороскоп

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Каких врачей стоит посетить на этой неделе - медицинский гороскоп
Сделанные на этой неделе аборты могут спровоцировать бесплодие. Фото: pixabay.com

В течение недели с 12 по 18 апреля берегитесь помещений, где проходят ремонты. Возможные головокружение и отравление парами красок и замазок. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не время испытывать новые диеты и изнурять себя в спортзале, - говорит астрологиня. - Сделанные на этой неделе аборты могут спровоцировать бесплодие. Покупайте еду в проверенных местах. Уличные перекусы могут закончиться отравлением. Снижается острота зрения. Не медлите с обследованием. На этой неделе стоит посетить офтальмолога, стоматолога, гинеколога и отоларинголога. Поставленные этими врачами диагнозы помогут быстро преодолеть недуг. Просыпайтесь раньше. Обливайтесь холодной водой. Закалка придаст сил".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не откладывайте лечение бронхо-легочных заболеваний. Не спешите принимать антибиотики. Проконсультируйтесь с несколькими врачами. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Поберегите нервы. Сдерживайте эмоции. Настойчивость будет пугать родных. Объясниться с любимыми будет непросто. Не надоедайте им советами. Лучше организуйте романтический ужин.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будут утомлять сплетни. Воздержитесь от критики в общих знакомых. Добавьте в рацион шпинат. Организму не хватает магния.

Рак (22 июня - 22 июля)

Напомнят о себе старые травмы. Будет беспокоить бессонница. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Планировать увеличение семьи не стоит. Зачатого ребенка будет трудно выносить. Отложите визит к массажисту.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Увеличивается количество больных астмой. Не экспериментируйте с новой косметикой и биологически активными добавками.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

С осложнениями будет работать печень. Откажитесь от алкоголя и новых фармпрепаратов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Уделите внимание поврежденным когда-то мышцам и связкам. Подберите новый крем от боли в суставах.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отложите операции на ногах. Не ходите по темным улицам. Берегитесь уличных собак и котов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

На некоторое время откажитесь от кофе и алкоголя. Будет ощущаться дефицит кальция в организме. Посоветуйтесь с врачом, как его пополнить.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Отправляйтесь к косметологу и в парикмахерскую. Результат порадует.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Восстановить силы после болезни помогут мед, зелень и перепелиные яйца.

Астрологиня назвала три напитка, которыми следует заменить кофе.

Автор: Gazeta.ua
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