Каких вакцин ожидать украинцам - комментарий МЗ

Рассказали о предстоящих вакцинах. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие поставки ковидных вакцин ожидают Украину в мае.

"Мы ожидаем минимум миллион доз CoronaVac, чтобы они закрыли свой контракт. Второе - мы ожидаем поставку около миллиона доз Pfizer (это и по линии Covax, и по прямому контракту между Украиной с Pfizer). Далее мы должны получить у 500000 доз AstraZeneca Covishield производства Серум института, и еще по Covax ждем какое-то количество AstraZeneca", - рассказал Степанов в эфире телеканала Украина 24.

В Минздраве недовольны нарушениями контрактов со стороны производителей вакцин, но подобная ситуация происходит во всем мире сейчас.

"Я хочу напомнить, что по заключенных контрактах на сегодняшний день без учета Covax мы должны были уже получить не менее 3900000 доз вакцин. Но есть такое пиратство со стороны стран, в которых производится вакцины", - отметил он.

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За минувшие сутки 73376 человек привито против Covid-19 в Украине. Прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.