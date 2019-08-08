Каких неожиданностей ждать 9 августа - астролог

9 августа уделите больше внимания своему здоровью. Фото: vestnik.in.ua

В пятницу 9 августа необходимо проявлять смелость и решительность. Именно так можно будет достичь желаемого. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лучшего результата удастся достичь благодаря творческому подходу к делу, - говорит Елена. - В течение дня придется возвращаться к нерешенным ранее проблемам и конфликтам. Вам могут напоминать о долгах. Опять будут появляться в вашей жизни давние забытые знакомые. Не убегайте от подобных неожиданностей. Используйте их как шанс. Продолжается период обострения хронических заболеваний. Уделите больше внимания своему здоровью".

Овен

Можно побаловать себя обновками. Часть средств стоит сэкономить. Общие заботы теснее объединят вас с партнерами. Отпадут бывшие сомнения и недоразумения.

Телец

Этот день не будет слишком щедрым на премиальные и подарки. Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не спешите восстанавливать отношения. Скоро вернутся и проблемы.

Близнецы

Будет наблюдаться спад деловой активности. Поэтому снижается и уровень доходов. Не отказывайтесь от финансовой поддержки близких.

Рак

Ваши расчеты оправдаются. Финансовая ситуация стабилизируется. Но с крупными покупками еще не стоит спешить. Вас ожидает судьбоносная встреча.

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Лев

Хорошо вестись дела будут только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет хороший заработок.

Дева

Эта неделя была беспокойной. Накапливалось ощущение усталости. Поэтому вечер пятницы проведите в одиночестве за приятным для вас занятиям.

Весы

Будет достаточно работы. Платить за нее начнут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Сократите расходы на развлечения.

Скорпион

Производите новую стратегию общения с окружающими. Будьте непредсказуемы в своих реакциях на их действия. Так вы сможете большего достичь. В том числе - в любви.

Стрелец

Ваш бюджет существенно не пополнится. Может ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Заключение финансовых сделок отложите до понедельника. Усильте уход за кожей рук.

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Козерог

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Не изменяйте направления деятельности. Кошелек пострадает.

Водолей

Будет удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты будут убыточными. Плановые операции на органах зрения лучше перенести.

Рыбы

Не подписывайте доверенностей на право пользования вашим имуществом. Избегайте финансовых авантюр. Есть опасность понести значительные потери.

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