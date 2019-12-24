Каких цветов следует избегать в новогоднем декоре

Следует избегать в новогоднем декоре желтого, салатового и золотистого расцветок. Фото: simya.com.ua

Дом лучше украшать игрушками красного, зеленого, коричневого, белого, серебристого и розового цветов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следует избегать в новогоднем декоре желтого, салатового и золотистого расцветок, - говорит астролог. - Надо использовать в отделке металл, мех и дерево. Подойдут бусы, игрушки из пластика, фольги и ваты, но не бумажные. Посреди стола поставьте серебристую свечу. В декоре используйте снежинки и искусственный снег".

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По словам астролога, вместо привычных бумажных салфеток лучше выбрать тканевые полотенца, а также положить силиконовые коврики под тарелки.

"Во время сервировки стола возьмите деревянные, керамические и металлические тарелки и кружки, - говорит Елена Максимова. - Не стоит использовать стеклянную посуду. Желательно застелить стол белыми и красными скатертями с орнаментом. Избегайте агрессивной символики - рисунков с рогами, мечами, копьями, ножами. Минимализм в духе скандинавских народов - именно то, что сейчас нужно".

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