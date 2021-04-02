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суббота, 03 апреля 2021 08:45

Какие знаки будут наиболее плодовитыми

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Какие знаки будут наиболее плодовитыми
Откажитесь от слишком соленых и пряных блюд. Фото: pixabay.com

3 апреля простуда может дать осложнения на уши. Ухудшится слух. Берегитесь сквозняков. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Позаботьтесь о здоровье почек, - говорит астрологиня. - Пейте больше чистой воды. Откажитесь от слишком соленых и пряных блюд. Может обостриться радикулит и остеохондроз. Не игнорируйте боли в груди и правом подреберье. Вовремя обратитесь к врачу. Особенно плодовитыми будут Весы, Стрельцы и Козероги. Эти выходные - подходящее время, чтобы зачать ребенка".

Овен

Берегитесь сердечных приступов. Не идите на стадион как болельщик. Выберите себе спокойную форму отдыха.

Телец

Организм будет слабо противостоять вирусной инфекции. Старайтесь меньше времени проводить среди толпы.

Близнецы

Налегать на сладкое опасно. Борьба с лишним весом позже может не дать положительных результатов.

Рак

Протезирование зубов пройдет неудачно. Не стоит рисковать здоровьем и деньгами. Зайдите к стоматологу на следующей неделе.

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Лев

Испытывать на себе действие нового лекарства опасно. Берегите печень от подобных стрессов.

Дева

Не сидите на одном месте. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Больше двигайтесь. Помогите телу быстрее восстановить силы после сложной рабочей недели.

Весы

Будет ощущаться переутомление. Может даже подняться температура тела. Не берите домой работу на выходные. Отдохните как следует.

Скорпион

Ощущение внутреннего беспокойства будет мешать хорошо расслабиться. Попейте успокаивающие. Больше времени выделите на водные процедуры.

Стрелец

Будьте внимательны на кухне. Не разводите костры для отдыха на природе. Остерегайтесь ожогов.

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Козерог

В эти дни нельзя сдавать донорской крови. Она плохо будет восстанавливаться. Ешьте продукты, богатые содержание железа. Больным анемией желательно начать новый курс лечения.

Водолей

Усильте уход за полостью рта. Подберите себе новую зубную пасту. Займитесь профилактикой заболевания десен.

Рыбы

Не оставляйте без внимания острые боли в животе. Обратитесь к врачу. Воспалительные процессы в кишечнике лучше выявить на ранних стадиях.

3-4 апреля причин для раздражения будет достаточно. Астрологиня предупредила, чем осчастливят первые выходные месяца.

Автор: Gazeta.ua
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