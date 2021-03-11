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пятница, 12 марта 2021 08:35

Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех

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Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех
Займитесь закаливанием организма. Это позволит избежать простуд в будущем. Фото: pixabay.com

12 марта снижается эффективность действия лекарств. Не увеличивайте дозу. Сделайте перерыв в курсе лечения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Поддержите работу печени, - говорит астрологиня. - Пересмотрите рацион питания. Откажитесь от алкоголя. Боритесь с целлюлитом с помощью массажей. Голодание сейчас противопоказано. Займитесь закаливанием организма. Это позволит избежать простуд в будущем. Тельцы, Девы и Рыбы будут чувствовать себя лучше всех".

Овен

Прогнозируется вспышка инфекционных заболеваний. Вы относитесь к группе риска. Уделяйте больше внимания личной гигиене.

Телец

Отложите проведение операции по удалению родинок или бородавок. Поврежденный участок кожи будет заживать неэстетично.

Близнецы

Ваш мозг будет чувствовать кислородное голодание. Ухудшится память. Погуляйте на свежем воздухе.

Рак

Длительного пребывания на ногах вы не выдержите. Быстро будет наступать усталость. Вечером могут появиться отеки. Давайте ногам отдых.

Лев

Не красьте волосы. Вы рискуете повредить его структуру. Лучше воспользуйтесь бальзамами.

Дева

Отложите проведения медицинского обследования. Высока вероятность ошибок в работе медицинского персонала.

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Весы

Ухудшается самочувствие людей с низким артериальным давлением. Не перегружайте себя работой. Полноценно питайтесь.

Скорпион

Будут беспокоить боли в спине во время длительного пребывания на ногах. Помните о необходимости время от времени снижать нагрузку на позвоночник.

Стрелец

Отнеситесь серьезно к первым признакам простуды. Сразу примите лекарства. Пейте много теплых напитков. Не позволяйте болезни перейти в тяжелые формы.

Козерог

Даже незначительные мелочи могут вызывать чувство беспокойства. Нервная система будет слишком чувствительна к воздействию внешних раздражителей. Попейте седативные препараты.

Водолей

Напомнят о себе застарелые травмы головы. Не терпите головной боли. В ближайшее время пройдите обследование у врача.

Рыбы

Хорошее время для начала нового курса лечения болезней почек. Здоровым людям желательно больше пить в этот день. Промойте мочегонные пути.

12 марта беритесь за решение проблемных вопросов. Ваши усилия не будут напрасными.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
12
марта

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