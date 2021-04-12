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понедельник, 12 апреля 2021 10:53

Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех - медицинский гороскоп на 12 апреля

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Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех - медицинский гороскоп на 12 апреля
Отложите операцию на ногах. Носите удобную обувь. Фото: pixabay.com

12 апреля может подводить память. Не берите на себя сверхурочной работы. Будет быстро наступать усталость. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Снижается острота зрения, – говорит астролог. – Меньше времени проводите за компьютером. Внимания потребуют почки и печень. Вовремя идите к врачу. Может потребоваться ультразвуковое исследование. Меньше времени проводите на солнце. Может беспокоить головная боль. Берегите нервную систему. Попейте успокоительное. Отложите операцию на ногах. Носите удобную обувь. Удачное время, чтобы заниматься закаливанием и записываться в бассейн. Овны, Весы, Стрельцы и Козероги будут чувствовать себя лучше всех".

Овен

Избегайте развития воспалительных процессов в суставах. Разогревайте как следует мышцы перед тренировкой. Может ухудшиться подвижность конечностей.

Телец

Постоянное желание спать будет сопровождать вас в течение дня. Не беритесь за сложные задачи. Обеспечьте себе надлежащий отдых вечером.

Близнецы

Ухудшится самочувствие женщин в возрасте менопаузы. Не занимайтесь самолечением. Гормональная система находится в состоянии неустойчивого равновесия.

Рак

Начинать новые оздоровительные или лечебные процедуры не время. Результат будет минимальным. Не берите близко к сердцу мелкие неурядицы.

Лев

Меньше времени проводите перед экраном монитора. Появляться ощущение песка в глазах. Сделайте успокаивающие компрессы на веки.

Дева

Усталость будет быстро овладевать телом. Тонизирующих препаратов употреблять не следует. Хорошо отдохните после работы.

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Весы

Повышается риск легочных заболеваний. Остерегайтесь заражения туберкулезом. Не стоит посещать больных знакомых.

Скорпион

Начните закаливание организма. Примите утром контрастный душ. Перепад температур хорошо будет влиять на ваше самочувствие.

Стрелец

Содействуйте своевременному выведению жидкости из организма. Возможны отеки конечностей. Беременным женщинам следует внимательно следить за этим.

Козерог

Займитесь выведением шлаков из организма. Можно начать борьбу с лишним весом. Ешьте не много, а качественно.

Водолей

Хорошо обрабатывайте раненую поверхность кожи. Не допускайте инфицирования крови. Поврежденные места будут заживать плохо.

Рыбы

Не экспериментируйте с новыми диетами. Лишать организм необходимого питания опасно. Возможно головокружение.

12 апреля станут известны некоторые неприятные факты из жизни любимых. Сумейте спокойно разобраться во всем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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