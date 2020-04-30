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четверг, 30 апреля 2020 12:40

Какие пункты пропуска будут работать во время майских выходных

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Какие пункты пропуска будут работать во время майских выходных
Чтобы попасть в страну на майские выходные, можно воспользоваться пунктами пропуска, которые будут работать. Фото: pixabay

Из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине приостановили авиасообщение.

Границу можно пересечь на собственном автомобиле через некоторые КПП, пишет "Апостроф".

Чтобы попасть в страну на майские выходные, можно воспользоваться пунктами пропуска, которые будут работать. Среди них:

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На границе с Беларусью:

В Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич - Комарин";

В Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

В Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

Во Львовской области: "Краковец - Корчева";

В Волынской области: "Ягодин - Дорогуск".

На границе со Словакией:

Закарпатская область: "Ужгород - Вышне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

В Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

В Закарпатской области: "Дьяково - Халмеу";

В Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой:

В Одесской области: "Паланка - Маяки-Удобное", "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть";

В Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач".

На границе с Россией:

В Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";

В Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Бачевск - Троебортное";

В Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";

В Луганской области: "Меловое - Чертково".

Кабинет министров расширил перечень пунктов пропуска через государственную границу, где на время карантина прекращают пропуск транспорта и пешеходов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля. Закрыли 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

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