Какие пункты пропуска будут работать во время майских выходных

Из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине приостановили авиасообщение.
Границу можно пересечь на собственном автомобиле через некоторые КПП, пишет "Апостроф".
Чтобы попасть в страну на майские выходные, можно воспользоваться пунктами пропуска, которые будут работать. Среди них:
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На границе с Беларусью:
В Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич - Комарин";
В Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";
В Волынской области: "Доманово - Мокраны".
На границе с Польшей:
Во Львовской области: "Краковец - Корчева";
В Волынской области: "Ягодин - Дорогуск".
На границе со Словакией:
Закарпатская область: "Ужгород - Вышне-Немецкое".
На границе с Венгрией:
В Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".
На границе с Румынией:
В Закарпатской области: "Дьяково - Халмеу";
В Черновицкой области: "Порубное - Сирет".
На границе с Молдовой:
В Одесской области: "Паланка - Маяки-Удобное", "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть";
В Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач".
На границе с Россией:
В Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";
В Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Бачевск - Троебортное";
В Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";
В Луганской области: "Меловое - Чертково".
Кабинет министров расширил перечень пунктов пропуска через государственную границу, где на время карантина прекращают пропуск транспорта и пешеходов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля. Закрыли 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.
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