Какие новинки будут в военных учениях "Си Бриз - 2021"

В ВМС Украины и США анонсировали, что в этом году примут участие 30 кораблей. Фото: АрмияInform

В Украине начали подготовку к военным учениям "Си Бриз - 2021" в Черном море.

К ним впервые присоединятся служащие военно-морских сил Японии, сообщает Министерство обороны.

Об участии японцев договорился министр обороны Украины Андрей Таран, когда был с визитом в Токио. Всего в "Си Бриз - 2021" примут участие представители 29 стран-членов НАТО. 19 марта на конференции в Одессе по планированию масштабных военных учений в Черном море организаторы заявили, что "Си Бриз - 2021" станут самим мощным событием за весь период проведения.

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В ВМС Украины и США анонсировали, что в этом году примут участие 30 кораблей. В прошлом году их было 26. Впервые к тренировкам привлекут беспилотные авиационные комплексы Bayraktar. Также планируется участие большой группы береговых сил и средств - бронированной техники и артиллерии.

Еще одна новинка - от Государственной пограничной службы Украины участие будут принимать не только морской, но и сухопутный и воздушные компоненты. В 2020 году в военных учениях "Си Бриз" участвовали представители только 20 стран. В этом году количество участников увеличилось до 29.

10 марта самолеты НАТО провели учения над Черным морем. 2 французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море. Они имитировали воздушную атаку на группу тральщиков противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые следовали в Одессу.