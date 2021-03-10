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среда, 10 марта 2021 20:40

НАТО провело учения возле Одессы
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Истребители имитировали бой над Черным морем
Фото: Twitter/NATO
Истребители имитировали бой над Черным морем
Истребители имитировали бой над Черным морем
Истребители имитировали бой над Черным морем

10 марта самолеты НАТО провели учения над Черным морем.

2 французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море. Они имитировали воздушную атаку на группу тральщиков противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые следовали в Одессу, сообщает НАТО.

Французские самолеты дорогой дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76.

3 румынских истребителя F-16 обороняли штурмовиков.

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За ситуацией следил самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО. Он вылетел из турецкой Коньи.

На северо-западе Черного моря состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием сил ВМС ВС Украины и постоянной противоминной группы НАТО №2. В совместных маневрах в открытом море приняли участие корабли ВМС Украины, Греции, Италии, Болгарии, Румынии и Турции, сообщают ВМС ВС Украины.

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Дата
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