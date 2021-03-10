НАТО провело учения возле Одессы

Фото: Twitter/NATO

10 марта самолеты НАТО провели учения над Черным морем.

2 французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море. Они имитировали воздушную атаку на группу тральщиков противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые следовали в Одессу, сообщает НАТО.

Французские самолеты дорогой дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76.

3 румынских истребителя F-16 обороняли штурмовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британцы будут тренировать украинских моряков

За ситуацией следил самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО. Он вылетел из турецкой Коньи.

На северо-западе Черного моря состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием сил ВМС ВС Украины и постоянной противоминной группы НАТО №2. В совместных маневрах в открытом море приняли участие корабли ВМС Украины, Греции, Италии, Болгарии, Румынии и Турции, сообщают ВМС ВС Украины.