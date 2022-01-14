Какие люди могут стать очень богатыми и какая примета намекнет на позднюю весну

В этот день нельзя брать взаймы. Фото: pinterest.com

14 января православные христиане чтят святого Василия Великого. В народе этот праздник называют день Василия.

Также в ночь с 13 на 14 января празднуют Старый Новый год, который отмечали когда-то в этот день, по юлианскому календарю. Традиционно вечером 13 января семьи устраивали Щедрый вечер.

Принято было щедриковать: собирались компаниями и ходили от дома к дому, пели щедривки. Девушки ночью гадали на суженого.

14 января нужно сеять соседей и родственников. Сначала стоит посетить крестных родителей и близких людей. Верят, что если первый придет парень или мужчина - то весь год будет счастливым для хозяев. В доме хоть раз должны посеять зерном, чтобы удачным выдался следующий год.

В народе верят, что после Василия и до 18 января активизируется нечистая сила. Зло от себя когда-то предки отгоняли танцами, пением и громкими гуляниями. В Старый Новый год пытались одевать все новое. Говорят, что это принесет хорошее состояние.

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Сегодня молятся о здоровье домашнего скота, ведь Василия издавна считают покровителем свиней. Сегодня запрещено ругаться и ссориться, ведь "как встретишь Новый год – так его и проведешь".

Еще одной важной традицией на Василия является то, что люди должны просить прощения друг у друга, чтобы год начать с чистой совестью. Обязательно стоит искренне прощать.

Народные приметы:

- Утром идет снег - зима будет снежной, а весна задержится.

- Если человек родился в этот день - то в будущем будет очень богат.

- Яркие звезды на небе - скоро придут морозы.

- Сильный снег - будет теплое лето и хорошая урожай.

- Ветер дует с севера - лето будет холодным.

- Много иния на Старый Новый год - к медоносному лету.

- На Маланки и Василия оттепель - лето будет дождливым.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Василий, Петро, Григорий и Николай. В этот праздник нужно посетить церковь и молиться святому покровителю.