Какие дни в 2020-м будут выходными

Минисоцполитикы обнародовало рекомендательное распоряжение графику праздничных и выходных дней в 2020-м.
В соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.
Выходные дни:
1 января - Новый год;
7 января и 25 декабря - Рождество Христово;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - День труда;
9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
28 июня - День Конституции;
24 августа - День Независимости;
14 октября - День защитника;
один день (воскресенье) - Пасха;
один день (воскресенье) - Троица.
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Кроме того, в 2020-м перенесут выходные: воскресенье 8 марта - понедельник, 9 марта; воскресенье 19 апреля - на понедельник 20 апреля; субботу 9 мая - на понедельник 11 мая; воскресенье 7 июня - на понедельник 8 июня; воскресенье 28 июня - на понедельник 29 июня.
В 2020-м в Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США.
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