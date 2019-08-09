Какие дни в 2020-м будут выходными

Перечень выходных в 2020-м. Фото: УНИАН.

Минисоцполитикы обнародовало рекомендательное распоряжение графику праздничных и выходных дней в 2020-м.

В соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.

Выходные дни:

1 января - Новый год;

7 января и 25 декабря - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

28 июня - День Конституции;

24 августа - День Независимости;

14 октября - День защитника;

один день (воскресенье) - Пасха;

один день (воскресенье) - Троица.

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Кроме того, в 2020-м перенесут выходные: воскресенье 8 марта - понедельник, 9 марта; воскресенье 19 апреля - на понедельник 20 апреля; субботу 9 мая - на понедельник 11 мая; воскресенье 7 июня - на понедельник 8 июня; воскресенье 28 июня - на понедельник 29 июня.

В 2020-м в Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США.