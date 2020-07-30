Какие церковные праздники будут отмечать украинцы в августе

Православные верующие в августе 2020 года отмечают несколько больших праздников. В частности, Медовый Спас, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.
Подробнее о том, какие церковные праздники отмечают в последний месяц лета, память каких святых чествуют, а также в какие дни следует придерживаться поста, сообщил obozrevatel.com.
1 августа - Вступление мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Серафим Саровский - великий подвижник Православной церкви и один из самых почитаемых монахов в ее истории.
2 августа - День пророка Ильи
В этот день верующие вспоминают пророка Илию. В народе считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой.
9 августа - День памяти великомученика и целителя Пантелеймона
Церковь чтит память великомученика и целителя Пантелеймона. Он считается покровителем всех врачей, медицинских работников, а также всех больных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний объяснил суть праздника Маковея
14 августа Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня и Медовый Спас, или Маковея
Православные верующие в этот день чтят память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.
19 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас)
В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе 3 ближайшим ученикам во время их молитвы на горе.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Этот праздник посвящен памяти о смерти (успения) Божией Матери. По преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Пресвятой Богородицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хлебный Спас: традиции, запреты, приметы
29 августа - Третий Спас (Хлебный Спас, Ореховый Спас)
В этот день верующие вспоминают перенесение Нерукотворного образа Спасителя. Хлебным и Ореховым Спасом праздник в народе прозвали потому, что к этому дню созревал орешник, а также пекли хлеб из зерна нового урожая.
Церковные посты в августе 2020
Многодневный пост в августе 2020 года - Успенский. 14-27 августа. Это строгий пост, который начинается с празднования Медового Спаса и продолжается до светлого праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Однодневные посты - 5, 7, 9, 12 августа.
Август начнется умеренно теплой погодой с кратковременными грозовыми дождями. Так 2, 4, 14 августа будет лить. С 5 по 13 и 15-22 - сухо и жарко. 24-25 августа ждем дождливой погоды, конец месяца будет сухой и теплый.
Комментарии