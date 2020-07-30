Какие церковные праздники будут отмечать украинцы в августе

Православные верующие в августе отмечают несколько больших праздников. Фото: radiotrek.rv.ua

Православные верующие в августе 2020 года отмечают несколько больших праздников. В частности, Медовый Спас, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.

Подробнее о том, какие церковные праздники отмечают в последний месяц лета, память каких святых чествуют, а также в какие дни следует придерживаться поста, сообщил obozrevatel.com.

1 августа - Вступление мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

Серафим Саровский - великий подвижник Православной церкви и один из самых почитаемых монахов в ее истории.

2 августа - День пророка Ильи

В этот день верующие вспоминают пророка Илию. В народе считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой.

9 августа - День памяти великомученика и целителя Пантелеймона

Церковь чтит память великомученика и целителя Пантелеймона. Он считается покровителем всех врачей, медицинских работников, а также всех больных.

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14 августа Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня и Медовый Спас, или Маковея

Православные верующие в этот день чтят память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

19 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас)

В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе 3 ближайшим ученикам во время их молитвы на горе.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Этот праздник посвящен памяти о смерти (успения) Божией Матери. По преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Пресвятой Богородицы.

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29 августа - Третий Спас (Хлебный Спас, Ореховый Спас)

В этот день верующие вспоминают перенесение Нерукотворного образа Спасителя. Хлебным и Ореховым Спасом праздник в народе прозвали потому, что к этому дню созревал орешник, а также пекли хлеб из зерна нового урожая.

Церковные посты в августе 2020

Многодневный пост в августе 2020 года - Успенский. 14-27 августа. Это строгий пост, который начинается с празднования Медового Спаса и продолжается до светлого праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Однодневные посты - 5, 7, 9, 12 августа.

Август начнется умеренно теплой погодой с кратковременными грозовыми дождями. Так 2, 4, 14 августа будет лить. С 5 по 13 и 15-22 - сухо и жарко. 24-25 августа ждем дождливой погоды, конец месяца будет сухой и теплый.